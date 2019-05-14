石虎保育自治條例草案喊卡 中市府：修正送審

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市政府甫聘任石虎家族為「城市吉祥物」，擬定石虎自治條例卻喊卡，台中市政府表示，擬等正進行的石虎族群與棲地調查完成後，據以檢討修正自治條例草案，再送市議會審議。

民主進步黨籍台中市議員楊典忠今天在市議會質詢說，苗栗縣政府推動石虎保育自治條例草案，去年被市議會退回，今年再送議會審議。反觀台中市卻喊卡，並未送石虎自治條例草案到市議會審查。

楊典忠指新市府上任後，石虎保護作為只有3月11日把106年度台中地區石虎族群調查及保育期末報告上網公佈；3月底市府說不再送石虎保育自治條例草案，5月9日市府發聘書給石虎家族聘任為台中市吉祥物。

楊典忠表示，市府調查石虎的族群和棲地，和擬定自治條例沒有牴觸，要求市府提出具體政策、作為保護石虎，不要把石虎只當玩偶。

台中市農業局表示，市府過去擬定台中市石虎保育自治條例草案，曾送市議會審查未通過，目前繼續辦理石虎族群與棲地調查工作，將依據調查報告與結論，檢討修正石虎保育自治條例草案，再提送市議會，盼法制化石虎保育工作，達成保育目標。（編輯：翁翠萍）1080514