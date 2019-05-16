連6年機車密度居冠 屏府：推動完善公共運輸

屏東縣連續6年機車密度居全台之冠，屏東縣政府16日表示，縣府正努力推動完善的公共運輸服務。屏東轉運站（圖）去年啟用，讓屏東公共運輸邁向新的里程碑。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣連續6年機車密度居全台之冠，屏東縣政府交通旅遊處今天表示，主因是屏東縣幅員廣大且民眾普遍認為公共運輸不便所致，屏東縣政府這幾年努力推動完善的公共運輸服務。

縣府指出，屏東縣幅員廣大，每戶擁有機車數都在2台以上，機車使用在通勤、通學方面占比最高，其次為購物。

縣府表示，縣府近年來致力於新闢公車路線、推動公車進校園、與原鄉公所共同努力改善偏鄉運輸、運用公車式小黃貼心深入屏東市外圍村里、更結合觀光推出郵輪巴士服務、並爭取經費辦理GOGO巴士免費搭等政策措施，這些政策都是希望能減少民眾自行騎車、開車比例。

縣府表示，公車進校園政策，學生搭乘公車平均每月達6000人以上的運量，已有效降低車禍事故率；目前全縣9個原住民鄉共計有25條路線的幸福巴士，已成為全國原鄉幸福巴士推動比例最高的縣市。

交通旅遊處長黃國維表示，屏東沒有高鐵、捷運系統，而過去公車路網因還沒有完善，給民眾不方便的印象，經過通盤規畫後，近年陸續新闢多條公車路線，讓縣內的公車路線突破100條，候車亭也突破100座，去年屏東轉運站落成，讓屏東公共運輸邁向下一個里程碑。（編輯：黃世雅）1080516