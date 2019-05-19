台南客家語言巢啟動 6計畫推廣客語

台南市政府19日在客家文化會館舉辦「台南客家語言巢」啟動儀式，由台南市長黃偉哲（左2）宣布以6項計畫推廣客語。中央社記者楊思瑞攝 108年5月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府今天在客家文化會館舉辦「台南客家語言巢」啟動儀式，由台南市長黃偉哲宣布以6項計畫推廣客語。黃偉哲表示，希望讓更多台南市民認識客家文化特色與內涵。

台南市民族事務委員會主委汪志敏致詞時表示，市府以「客家語言巢」的概念，希望把台南客家文化會館與南瀛客家文化會館當成基地，營造客語使用生活化情境。經由推廣到各級學校、社區，再讓客語走回家庭，復甦家庭傳承語言的功能。

汪志敏表示，台南客家語言巢的6項計畫包括客家學堂、客家歌謠、童謠律動、客語營隊、藝藏展覽、客家劇場，將整合台南客家語言資源網絡，讓客家成為台南市邁向國際化的重要元素。

黃偉哲表示，市府長期倡導「族群主流化」的思維，讓各種文化不只是各族群自己的資產，而是所有人一起來關注。期望藉各族群間的對話，促進彼此互動，產生文化共鳴。也希望客家語言巢計畫啟動後，讓更多市民認識客家文化特色與內涵。（編輯：方沛清）1080519