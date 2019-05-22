更多編輯台推薦新聞：
安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因
國際

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台灣燈會3000套海之女神一卡通 2小時搶光

最新更新：2019/05/22 16:31
屏東縣政府推出2019台灣燈會最夯主題燈之一的「海之女神」一卡通紀念套卡，22日上午10時正式開賣，吸引大批民眾排隊搶購，不到中午就銷售一空。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月22日
屏東縣政府推出2019台灣燈會最夯主題燈之一的「海之女神」一卡通紀念套卡，22日上午10時正式開賣，吸引大批民眾排隊搶購，不到中午就銷售一空。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）繼台灣燈會主視覺一卡通2萬多張熱銷後，屏東縣政府再推出台灣燈會最夯主題燈之一的「海之女神」一卡通，今天上午10時開賣，不到中午，3000套全被搶購一空。

台灣燈會「海之女神」燈飾是由藝術家王文志創作，上半身鋼構，下半身的裙擺則由大鵬灣的牡蠣殼編織而成，許多東港新住民婦女都參與了牡蠣裙擺的編織過程，王文志生動展現新住民女性飄洋過海來到台灣每個角落生存，剛（鋼材）柔（裙擺）並濟的特性，讓「女神」成為燈會最夯燈飾之一。

今年在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會被稱為有史以來最美台灣燈會，也打出了「我屏東我驕傲」口號，屏東縣政府在燈會3月落幕後，推出5刷共2萬2500張的燈會主視覺一卡通，銷售一空。

今天推出的「海之女神」一卡通，每套2張，內含日夜版女神各1張，展現女神日夜不同風情，有2000張在屏東演藝廳現場販售，1000張在網路上販售，上午10時開賣，不到中午3000張搶購一空。屏東縣政府表示，應該會不再追加了。（編輯：黃世雅）1080522

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報