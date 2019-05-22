台灣燈會3000套海之女神一卡通 2小時搶光

屏東縣政府推出2019台灣燈會最夯主題燈之一的「海之女神」一卡通紀念套卡，22日上午10時正式開賣，吸引大批民眾排隊搶購，不到中午就銷售一空。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）繼台灣燈會主視覺一卡通2萬多張熱銷後，屏東縣政府再推出台灣燈會最夯主題燈之一的「海之女神」一卡通，今天上午10時開賣，不到中午，3000套全被搶購一空。

台灣燈會「海之女神」燈飾是由藝術家王文志創作，上半身鋼構，下半身的裙擺則由大鵬灣的牡蠣殼編織而成，許多東港新住民婦女都參與了牡蠣裙擺的編織過程，王文志生動展現新住民女性飄洋過海來到台灣每個角落生存，剛（鋼材）柔（裙擺）並濟的特性，讓「女神」成為燈會最夯燈飾之一。

今年在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會被稱為有史以來最美台灣燈會，也打出了「我屏東我驕傲」口號，屏東縣政府在燈會3月落幕後，推出5刷共2萬2500張的燈會主視覺一卡通，銷售一空。

今天推出的「海之女神」一卡通，每套2張，內含日夜版女神各1張，展現女神日夜不同風情，有2000張在屏東演藝廳現場販售，1000張在網路上販售，上午10時開賣，不到中午3000張搶購一空。屏東縣政府表示，應該會不再追加了。（編輯：黃世雅）1080522