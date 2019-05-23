國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮上任 遭阻擋

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮今天受命前來花蓮就職，遭停職的前縣黨部主委鄒永宏的座車擋在縣黨部門口；黃原亮說，黨中央對的鄒永宏的做法雖不認同，但不會有更多衝突。

黃原亮抵達花蓮沒去黨部辦公室，先前往花蓮縣議會拜會議長、副議長等多位黨籍議員，正好碰上縣長徐榛蔚赴縣議會備詢，雙方致意。

黃原亮表示，先多聽取地方黨籍幹部的意見，已安排拜訪林有志、王廷升、黃啟嘉3位登記參選立委的同志，傾聽對初選提名方式的看法，共同研商盼解開初選僵局。與友黨人士的合作可以談，但國民黨一定會維護3位立委參選人的權益，也會推出自己的人選。

親近前花蓮縣縣長傅崐萁的前國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏因逕行延後立委提名登記作業時程，遭考紀會停止黨權，並派組營部主任黃原亮代理黨部主委。

不滿黨中央將鄒永宏停權，昨天200多位花蓮鄉親搭車北上至中央黨部抗議，抗議群眾痛批組發會、考紀會淪為東廠，黨中央倒行逆施，憑什麼把經黨員直選產生的主委停權。

為抗拒黨中央派出的代理主委黃原亮到任，鄒永宏的座車今早擋在國民黨花蓮縣黨部門口。鄒永宏說，花蓮縣黨部的土地租金是他付的，黃原亮沒有權進入，且國民黨中央對他停權無法接受，目前一切進入司法程序。（編輯：陳俊碩）1080523