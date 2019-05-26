宜科園區花海出現紅火蟻 縣府將派員清除

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣動植物防疫所今天表示，宜蘭科學園區花海近來發現10多個紅火蟻蟻丘，明天將派員撲殺，呼籲民眾近期在當地行動時不要靠近，更不要破壞或碰觸，以免遭螫咬。

宜蘭科學園區附近有一處種植黃波斯菊的景觀花海，近來正值開花季，吸引不少民眾前往拍照，但有民眾發現花田內出現幾個隆起土丘，經以樹枝撥開土方後，暗紅色的大量螞蟻從土丘爬出，密密麻麻相當恐怖。

宜蘭縣動植物防疫所所長蘇文甲今天受訪時說，經派員實地了解，發現這些螞蟻確實是攻擊性強的紅火蟻，且至少有15個紅火蟻蟻丘。縣府除已通報國家紅火蟻防治中心，明天上午也將派員針對蟻丘灌注藥劑，撲殺紅火蟻。

蘇文甲說，宜蘭縣在4年前曾於冬山河流域發現紅火蟻蹤跡，經灌注藥劑後，當地紅火蟻才消失。這次紅火蟻再侵宜蘭，懷疑是植栽使用的外來土壤夾帶移入。

防疫所提醒民眾，紅火蟻攻擊性強具有毒性，若遭遇外力攻擊會傾巢而出反擊，呼籲民眾暫時不要靠近景觀花海區，甚至不要刻意去破壞或碰觸，免遭螫咬；若不慎遭咬輕則過敏，嚴重的話還會導致休克，必須送醫，民眾不可大意。（編輯：李錫璋）1080526