台中旅展31日登場 業者下殺團費搶自由行市場

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中國際旅展5月31日至6月3日在台中國際展覽館登場，近年受廉航與訂房網站興起影響，衝擊傳統團客旅遊，旅遊業者與航空公司都推出下殺折扣，搶攻暑假與端午連假商機。

台中市旅行商業同業公會舉辦的台中國際旅展，今年邀請中國、日本、韓國等多個海外觀光局處與航空公司，另有全台23家觀光工廠參展，共計匯集47家國外旅遊業、103家國內旅遊業者共150家參展廠商、展出規模近400格攤位。

台中市旅行商業同業公會副理事長陳基源今天受訪表示，今年初至今旅遊業整體營業額較去年同期成長約5%，國人最喜愛的旅遊國家前三名依序為日本、中國與韓國，國內旅遊今年受惠中國遊客增加，業績也成長10%至20%。

他提到，近5年受廉價航空與訂房網站興起，機票與住宿價格透明化，使國人國際旅遊自主規劃的風氣提高，雖衝擊到傳統團體旅遊旅行業者的營業額，但自由行還是以年輕族群為主，團體旅遊仍有一定市場規模，此次旅展業者不只下殺團費，一般航空也祭出優惠搶攻市場。

針對端午連假及七、八月暑期旅遊旺季，業者推出香港3日自由行新台幣2999元、澳門自由行3天2999元，韓國、菲律賓或歐洲線都有折扣；國內旅遊部分主打原住民部落與離島深度旅遊，餐廳餐券部分則有多家業者提出7.2折起折扣。（編輯：吳佳穎）1080528