台南擬提高非自住房屋稅率 市議會二讀退回

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府抑制房價，打擊囤屋，首次修正台南市房屋稅徵收率自治條例，提高非自住住家用房屋稅率，但今天在市議會二讀會以法規不夠完善遭退回。

對於議會考量應通盤考量有別於囤房性質者應訂定除外條款，決議退回市府重新評估後再送議會審議，台南市政府尊重議會審議結果，但也重申，營造輕稅的環境外，也希望要兼顧並落實居住正義。另外，財政稅務局還無法確定是否在下次定期大會再次提案送審。

台南市房屋稅徵收率自治條例修正案，擬將台南市非自住住家用房屋稅率從現行的1.5%，調高為2戶以下2.4%、3戶以上3.6%，影響人數3萬8025人，戶數逾6萬戶，初估增加稅收新台幣4億元以上。

不過，這起自治條例修正案今天在市議會二讀會遭退回。台南市議員蔡育輝表示，台南市房屋稅2016年起連續調漲3年，引發不滿，台南市不動產評價委員會今年決議取消房屋稅15年回溯，漲幅也降至58％，7月1日實施，如今提高非自住住家用房屋稅率，相當不合理。

台南市政府則發布新聞稿指出，從現實面來看，台南市非自住房屋的持有成本偏低，租稅負擔相對較輕；營業用房屋佔所有戶數的8.4%，全市有47.2%的房屋稅來自營業用房屋。但非自住用房屋佔所有戶數6.2%，卻只有5.8%的房屋稅來自於此，顯見持有3套房屋以上的多屋族，租稅負擔明顯過輕。

市府表示，非自住用房屋的成長速度是自住客的兩倍，面對此一趨勢，這次提出差別稅率法案，就是希望讓多屋族負擔持有房屋的合理成本，鼓勵釋出空屋給更多有需要居住的自住客，且避免建案浮濫造成空屋過多。

台南市政府103年將自住住家用房屋及非自住住家用房屋稅率分開計算，自住稅率1.2%，非自住稅率1.5%，這次是市府首次提案修正提高非自住房屋稅率。

另外，財政稅務局新聞稿引財政部統計資料顯示，台南市非自住房屋持有戶數有增加趨勢，為使空屋充分釋出，引導房屋市場健全發展，依103年房屋稅條例第5條修法意旨，針對多屋族訂定差別稅率；且考量台南市房屋標準單價調幅僅台北市的0.36，新建餘屋住宅數又較其他直轄市為低，因此並未針對其他項目訂定除外條款。(編輯:孫承武)1080529