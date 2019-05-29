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高雄立委藍初選 張顯耀批有弊黃昭順駁抹黑

最新更新：2019/05/29 19:06

（中央社記者王淑芬高雄29日電）國民黨高雄市第3、6選區立委初選結果今天揭曉，分別由立委黃昭順、高雄市議員陳美雅勝出。不過在左楠區以些微差距落敗的前立委張顯耀指民調有弊；黃昭順則聲明拒絕抹黑。

第3(左營、楠梓區)、第6(鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里)選區黨內初選提名民調結果，將陳報黨中央提名參選人。市黨部主委莊啟旺公布民調成績，第3選區依序為黃昭順(29.191%)、張顯耀( 28.543%)、陳麗珍(25.597%)、孫健萍(16.670%)；第6選區陳美雅(33.426%)、蔡金晏(33.352%)、黃紹庭( 33.221%)。

不滿些微差距落敗，張顯耀下午召開記者會，並發布初選民調有弊的聲明。他說，民調提問過程有被誤導之嫌，也不滿有參選人散播不實新聞等，已掌握證據向高雄地方法院提起惡意毀謗之訴。

黃昭順則發布聲明表示，秉持乾淨選舉，拒絕抹黑的原則，絕無張顯耀指陳的任何一項作為，盼相關單位釐清張所提的疑慮。

黃昭順有8屆立委資歷，含這屆共擔任過3屆不分區立委。這次出線將於左楠區和民進黨立委劉世芳一決勝負，兩名政壇女將勢均力敵，必有一番激戰。

至於第6選區勝出的市議員陳美雅將轉換跑道參選立委。她說，將全力以赴打破高雄目前「零國民黨籍區域立委」局面。陳美雅將對上民進黨籍立委趙天麟，俊男美女，口才犀利，激戰不輸左楠區。(編輯:孫承武)1080529

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