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華南路串聯向上路 中市府：環評送內政部審理

最新更新：2019/05/29 19:40

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市華南路被稱為藍色公路，除是新興觀光景點也是大肚銜接市區的道路，市議員要求華南路串聯向上路盡早進行，方便民眾通行。市府表示，環評完成，後續將提報內政部審理。

台中市大肚區華南路被稱為藍色公路，黃昏時刻許多民眾在此遠眺海景，夜晚時分不少攝影愛好者也前往拍攝，華南路除是新興的觀光景點外，也是大肚區居民銜接市區的道路。

台中市議員林汝洲今天在台中市議會定期會業務質詢指出，大肚的東西向交通，受限大肚山脈阻隔，多仰賴華山路、華南路銜接遊園路後，再連結台灣大道、向上路、五權路到市區。

林汝洲指出，上下班時間的車潮，造成遊園路大塞車，民眾在行經華南路轉接遊園路到台灣大道，光塞車就要1個小時。華南路和向上路的串聯工程，對於改善當地交通、城鄉差距有相當大的助益，要盡快進行。

台中市建設局表示，華南路以東銜接至向上路工程，道路長度約2058公尺、寬度20公尺，總工程經費約新台幣8億200萬元，經費分年編列，環評去年已完成，後續提報內政部審理，部分路段需徵收，快速辦理都更、盡快施工。（編輯：黃世雅）1080529

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