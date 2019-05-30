台南藍天日近7成 6年來最佳

（中央社記者張榮祥台南30日電）空污遭人詬病，台南市從民國103年起執行「亮麗晴空行動計畫」，市府環保局統計，今年1月至5月藍天日數比例達到69%，創下6年來同期的最佳成績。

台南市政府環保局長林淵淙今天指出，台南市受到地形、氣候及背風處影響，秋冬季節上風處污染物容易累積，不易擴散，造成空氣品質不良。

台南市政府自103年起推動亮麗晴空行動計畫，環保署空氣品質監測資料顯示，台南市今年1月至5月藍天日數比例達69%，較103年上升17.7%；PM2.5（細懸浮微粒）濃度方面，今年1月至5月平均濃度較103年同期減幅達22%。

環保局人員說，台南市執行亮麗晴空行動計畫後，逐步改善污染排放，包括輔導業者汰換燃油鍋爐為潔淨能源，補助工商業汰換200座使用重油等高污染燃料鍋爐，淘汰14萬6000輛二行程機車及汰換1765輛高污染柴油車等。

另外，台南今年也設置30套移動式車牌辨識系統，系統啟用3個月以來，已辨識29萬輛各式車輛，寄發到檢通知單給車主。全國首座紙錢示範專用爐也將於6月啟用，以減少空氣中的粒狀污染物。（編輯：唐聲揚）1080530