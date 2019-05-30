自行車道禁行汽機車 台東警方加強勸導取締

（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東有許多自行車道，經常看到汽機車闖入，暑假旅遊旺季即將到來，台東警方加強勸導取締。

台東市區馬亨亨大道、台東火車站前的興安路都有自行車專用道，但經常看到汽機車闖入，險象環生。台東縣政府近來也接到民眾相關的反映。

台東縣警察局今天表示，即日起將加強勸導、取締闖入自行車道的汽機車。

台東縣警察局表示，台東市馬亨亨大道的自行車專用道，經縣府公告禁行汽（機）車行駛，違者可依道路交通管理處罰條例處罰新台幣900至1800元，為維護民眾行車安全，請勿心存僥倖，讓荷包失血。

台東縣警察局表示，台東縣近年來推動觀光城市，為創造自行車及慢跑民眾安全無虞的友善空間，在馬亨亨大道北側闢設一條雙向自行車專用道。

近年來更成為台東縣舉辦熱門活動地點，如鐵人三項運動、馬拉松競賽等比賽場所。為了用路人的交通安全，汽（機）車駕駛，請勿行駛該專用車道以免受罰。

另外，警方也呼籲民眾，馬亨亨大道清晨及傍晚常有年長者出門運動，如汽（機）車闖入自行車道，將造成風險。（編輯：李錫璋）1080530