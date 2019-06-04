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台南公墓發現疑似芭蕉腳遺址 暫不列冊追蹤

最新更新：2019/06/04 18:01

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市文化資產管理處接獲台南市文化資產保護協會提報，位於市立火化場附近公墓地有疑似芭蕉腳遺址，經邀請專家學者勘查討論後，認為文化內涵及範圍不明確，決議不列冊追蹤。

台南市文資處今天發布聲明指出，5月14日接獲台南市文化資產保護協會（非所有權人）提報疑似芭蕉腳遺址及疑似後甲遺址；前者位於市立火化場附近公墓用地，後者位於東區裕永路與平實路交叉口西南側空地。

文資處指出，昨天邀集具考古遺址、田野發掘工作相關領域的專家學者進行現場勘查和列冊追蹤與否的審查。

台南市文資處指出，經現場勘查與討論，疑似芭蕉腳遺址提報範圍位處公墓密集埋葬區域；雖於新都路145巷邊坡斷面可見殘存文化層，但大部分地層可能已被墓葬及近代開發行為擾動。提報者於地表所採集的磨製石斧，經現勘確認發見地點為現代擾亂地層，可能為二次堆積，無法確認來源。

台南市文資處指出，考量疑似遺址保存狀況、文化內涵及範圍尚不明確，最後決議不列冊追蹤，列為疑似遺址。另外，疑似後甲遺址的提報範圍曾為公墓區，地層堆積已被多次擾動，現場未發現任何文化層，決議不列冊追蹤。（編輯：李亨山）1080604

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