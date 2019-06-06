柯文哲：除議員名字 7/1起違建資料全上網

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北6日電）台北市長柯文哲拆除違建不遺餘力，他今天表示，7月1日起，除了協調的議員名字，違建的所有資料將全數上網公開，包括拆除日期、協調次數等，強調「革命分階段」。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢，時代力量市議員林穎孟詢問時指出，她一直接獲選區民眾陳情，詢問市府說要拆某處違建，卻遲遲未拆。

林穎孟說，某處違建案原本要在3月25日強制拆除，卻延到6月3日，儘管網路上清楚記載強制拆除日期，實際上卻沒有行動，該違建甚至進行一些裝修，到了今天是「蓋得更完整」。

違建處理科長楊桂環表示，由於一些爭議待釐清，議員有召開協調會，所以尚未拆除。

林穎孟要求，日期應載明，而且一定要按時執行，否則網路登錄不清楚，民眾無所適從，並要求應從明年元月起，所有資料都要公布，包括拆除日期、拆除前後照片、議員姓名等等，並優先處理商業違建。

柯文哲認為，革命分階段，7月1日起，除議員姓名外，其他資料都公開上網，「先上線試辦」，後續如何推行，視效果而定。

建管處長張明森說，針對違建案，每個議員都可進行2次協調，市府尊重議會與議員職權，但違建終究要拆除，超過2次就不接受，他說，也會與法務局討論，若未涉及民眾隱私，會公布違建照片。

國民黨市議員徐巧芯4日質詢時，也要求柯文哲將拆除違建等相關資料公開，柯文哲當時表示，議員就違建案的協調會內容將有條件開放給其他議員查詢。（編輯：李亨山）1080606