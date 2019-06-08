國民黨台北市第1選區立委初選 汪志冰勝出

（中央社記者劉建邦台北8日電）中國國民黨台北市黨部今天公布北市第1選區立委第一階段初選結果，由議員汪志冰勝出。市黨部說，將與新黨立委參選人開會討論第二階段初選期程，預定6月底民調，確定人選。

國民黨台北市黨部召開記者會，公布台北市第1選區（北投區、士林區忠誠里等13里）立法委員第一階段初選結果。市黨部規劃北市第1選區立委採兩階段，黨內先初選，再與新黨推薦人選進行民調，盼推出最強棒。

北市黨部主委黃呂錦茹說，這屆共5人投入第一階段初選，過程平和，經電話民調，由現任台北市議員汪志冰勝出，將與新黨立委參選人開協調會討論第二階段初選期程，預定6月底民調。

市黨部規劃北市第1選區立委第一階段初選，從6月5日至7日辦理電話民調，包含國民黨中常委曾文培、文傳會副主委黃子哲、前立法委員丁守中發言人詹為元、現任市議員陳重文、汪志冰角逐。

市黨部今天公布民調結果，汪志冰平均支持度為27.371%、陳重文為26.115%、曾文培為16.274%、詹為元為15.713%、黃子哲為14.527%。

汪志冰在記者會後被問及關於第1選區採兩階段初選，引發基層關切時說，確實有許多支持者提及為何黨內不直接採一階段初選，但因她投入初選時，規則已公布，因此沒意見。

她也提到，第二階段將與新黨立委參選人現任市議員潘懷宗對比，是場硬仗，但雙方不是敵人，且她擔任多年民意代表，了解基層聲音及需求，從這次她投入初選，短時間就獲得民眾支持，有信心可贏回選區。（編輯：李錫璋）1080608