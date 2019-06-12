中市勞工局遭控行政干預 盧秀燕：絕無介入

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市總工會今天向市議會民進黨團陳情指出，台中市勞工局長吳威志介入總工會選舉、工會講習，要求吳道歉下台，台中市長盧秀燕表示，市府不會介入任何團體選舉，依法處理。

台中市總工會近60位勞工代表今天在民進黨團陪同下召開記者會，控訴吳威志介入總工會第28屆理監事幹部改選及工會講習，不滿市府干預社團自主權。

總工會指出，工會選舉的會員資格認定與是否具備參選資格，由總工會自行審查送市府核備，市府卻召開會議自行決議；本來工會都已依規定聘請合格講師授課，但勞工局卻插手干預，要求更換由局長、科長、承辦人擔任講師。

市議員曾朝榮表示，市府勞工局認為工會聘請的講師不好，由局長親自上陣還領講師費，又因授課經驗不足，影響勞工學習意願及成效。

市議員江肇國指出，市府介入讓總工會選舉變成一場不公平的選舉，市長應要求局處長不要介入任何社團，回歸團體自主。

盧秀燕表示，各工會及各議員都反應相關問題，但因各說各話，針對勞工職訓課程部分，吳威志可以去授課，但不能領取講師費，日後在講師的審查，市府仍尊重社團的自主權。

盧秀燕指出，因工會選舉很激烈，各自陣營互相檢舉，勞工局是「公親變事主」，兩邊都不滿就是做不好，市府一定會公平，不會介入社團、工會選舉，依法處理。

勞工局表示，此次台中市總工會理事長改選，相關檢舉與陳情多達23次，造成會務運作不穩定，因此勞工局啟動行政指導及會務輔導協助，以中立角色依法行政，盡全力從「工會自主」與「行政監督」中取得平衡。（編輯：翁翠萍）1080612