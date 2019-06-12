大巨蛋錄音檔曝光 議會要柯文哲24日專案報告

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市議會今天召開定期大會，民進黨籍議員簡舒培提案，要求針對去年11月29日大巨蛋案會議內容，市長柯文哲應到議會專案報告。議長陳錦祥說，時間預定在6月24日。

市議會下午召開第13屆第1次定期大會，會中，簡舒培提出臨時案，要求柯文哲針對「去年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案」，柯應赴議會專案報告。

簡舒培表示，媒體近期報導且刊登去年11月29日的80分鐘會議內容，是否意味北市府透過內部會議要都審會放寬大巨蛋審查內容；她日前在總質詢時，也曾公布相關錄音檔，卻被柯文哲認為市府遭竊聽，這部分應透過專案報告讓柯文哲講清楚，是否有授權或知情此場會議等內容。

她指出，提案已獲得35名議員連署，希望議長可要求柯文哲針對此事到議會專案報告。

國民黨籍議員應曉薇、羅智強都發言支持提案。民進黨籍議員洪健益、阮昭雄、李建昌也認為要柯文哲赴議會專案報告，才可釐清相關內容。無黨籍議員邱威傑則說，從錄音檔內容，還有許多疑點未釐清，同意提案內容。

國民黨籍議員秦慧珠表示，市長專案報告過去都是交由朝野協商，建議應循往例，也要考慮柯文哲是否有時間至議會專案報告。

陳錦祥會後決議，提案先排入下週三程序委員會討論，但需更改臨時會原本議程，目前先預定專案報告時間是在6月24日上午，但仍需討論，才可確定。

台北市議會臨時會議程召開時間從6月18日至27日。

簡舒培5月底在總質詢時公布7段錄影檔，內容出現李文宗等市府局處首長討論大巨蛋案，柯文哲當時聽聞完後，在議場怒批遭竊聽。柯文哲曾表示，大巨蛋是很困難題目，內部要先討論才能與遠雄談判，並指十幾個人開會，「那怎麼密室交易？」。（編輯：李亨山）1080612