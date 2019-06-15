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首屆台中購物節7月登場 文創業者祭出優惠

最新更新：2019/06/15 15:21
台中市文化局邀請台中多家文創業者參加購物節活動，15日10多家在地文創業者齊聚審計368新創聚落，支持市府舉辦的台中購物節活動，並提出多款優惠方案。中央社記者趙麗妍攝　108年6月15日
台中市文化局邀請台中多家文創業者參加購物節活動，15日10多家在地文創業者齊聚審計368新創聚落，支持市府舉辦的台中購物節活動，並提出多款優惠方案。中央社記者趙麗妍攝　108年6月15日

（中央社記者趙麗妍台中15日電）首屆台中購物節7月10日將登場，台中多家文創業者為支持購物節活動祭出優惠，市府文化局今天表示，盼透過台中購物節，協助在地文創業者成為觀光新亮點

台中市政府將於7月10日至8月18日舉辦台中購物節，消費滿額就送抽獎券，祭出千萬豪宅、百萬名車、入住總統套房等大獎。

台中市文化局邀請台中多家文創業者參加購物節活動，藉此讓更多民眾認識台中文創品牌，今天上午10多家在地文創業者齊聚審計368新創聚落，支持市府舉辦的台中購物節活動，並在購物節期間提出多款優惠方案。

台中市文化局長張大春表示，台中市首屆購物節，期待能成為打響名號，往後每年都能舉辦，市府文化政策「重文創、搭平台、接地氣、文化財」，強調文化創意產業創造經濟產值，市府協助文創業者成為台中觀光的新亮點。

台中市創藝協會理事長吳鈞偉指出，文創產業目前停留在文化結合創意的設計階段，缺乏銷售管道、資源，期盼透過台中購物節活動帶來的人潮，吸引瞭解台中文創外，藉此也能有更多的銷售資源。（編輯：黃世雅）1080615

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