韓國瑜台中造勢殃遺址 綠議員籲訂管理辦法

（中央社記者郝雪卿台中24日電）高雄市長韓國瑜台中場造勢活動殃及旁邊小來遺址公園，民進黨籍台中市議員多人今天要求市府訂定遺址管理辦法，避免遺址被破壞。文化局長張大春回應將研訂遺址管理及租借辦法。

韓國瑜22日下午在台中市西屯區老虎城旁的空地舉辦台中場造勢活動，並由國民黨籍市議員陳政顯以公益名義代為申請空地旁的惠來遺址小來公園，造勢活動結束後，現場到處垃圾，民進黨籍台中市議員陳淑華更發現活動電視牆就架設在小來公園，有破壞遺址之虞。

台中市議會上午召開大會，陳淑華指出，小來公園22日借給韓國瑜舉辦總統初選造勢活動，讓惠來遺址曝露在遭受破壞的風險，甚至搭設電視牆，對文化資產的保存做了最差勁的作為，讓關心文化人士嚇一大跳、罵聲連連。

陳淑華說，全台中市都知道這場活動是競選總統的初選造勢活動，幾週前媒體就不斷報導，甚至警察局劃設前所未見的超大管制區，連週末大量到百貨公司的車流都避開，使得到七期活動的一般民眾也大幅減少。

民進黨籍市議員陳淑華、邱素貞、曾朝榮、賴佳微等人一字排開要求，為保護遺址，避免假借名義租借遺址園區舉辦其他活動，因而使遺址曝露於損壞的風險中，請市府制定遺址園區管理辦法，遺址應劃設保護區，且租借應嚴謹審核計畫並限定辦理文化教育活動。

台中市文化局長張大春表示，遺址無法比照一般公園管理辦法，市府將研議遺址管理辦法，也會訂定租借辦法，可據以向借用單位收取保證金，一旦違反規定，可以沒收保證金。

張大春指當天活動後的垃圾都已由主辦單位清理了，小來公園是開放空間，無法管制民眾出入，呼籲民眾要有公德心，以維護公園。（編輯：翁翠萍）1080624