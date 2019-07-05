中市百家私幼申請準公托 預估萬名幼兒受惠

（中央社記者趙麗妍台中5日電）托育新制8月上路，台中市政府教育局今天宣布，已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園，將攜手提供平價教保服務，預估超過萬名幼兒受惠。

台中市政府教育局今天在台中市第一所加入準公共幼兒園的「私立熊寶寶幼兒園」舉辦聯合簽約儀式，教育局長楊振昇、市議員吳敏濟等人出席見證。

楊振昇表示，配合中央8月起推行準公共化機制，由市府針對符合收費、基礎評鑑、建物安全、師資配置、課程與教學等要件，有意願合作的私立幼兒園，簽訂契約提供平價教保服務。

楊振昇指出，目前已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園行列，預估有超過萬名幼兒受惠。就讀準公共幼兒園每月最多繳交不超過新台幣4500元，差額由政府支付；低收、中低收入戶幼兒甚至可免費就讀，期許透過公私合作，讓台中市的孩子們享有更優質平價的就學機會。（編輯：陳俊碩）1080705