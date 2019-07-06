彰縣護理師公會成立50年 王惠美感謝南丁格爾

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣護理師護士公會今天舉辦成立50週年慶祝大會，彰化縣長王惠美致詞時說，美麗的南丁格爾為縣民做了很多照護醫療工作，也要叮嚀她們把身體照顧好，才能提供好的醫療品質。

彰化縣護理師護士公會今天在彰化演藝廳，舉辦「彰顯護理、化愛傳承、舞動照護、十全十美」彰化縣護理師護士公會成立50週年慶祝大會，出席貴賓除了王惠美外，還有衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳、彰化縣護理師護士公會理事長陳美珠等人。

王惠美致詞時說，彰化護理師護士公會有7800多名成員，公會除了提供專業及相關學術課程外，對於爭取護理人員的福利也不遺餘力，護理人員不管在偏鄉或是醫療院所，都做了很多的服務，她要感謝南丁格爾們的付出，但也要叮嚀她們把自己的身體照顧好，有健康的身體，才能提供給鄉親更好的醫療服務品質。

陳美珠則指出，公會在歷任理事長等幹部努力下，建立許多里程碑，今年50週年的慶祝活動規畫了訪談歷屆理事長、影片回顧以及50週年活動攝影比賽等，希望讓縣民們了解彰化縣的護理發展史，提升護理能見度。（編輯：黃世雅）1080706