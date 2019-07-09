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竹山單行道改機車雙向通行 逛市區買菜免繞路

最新更新：2019/07/09 18:21
南投縣竹山鎮竹山路、雲林路、頂橫街、橫街原為單行道，8月1日起機車將可雙向通行，汽車維持單向，鎮公所9日陸續到市街分送宣傳單。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年7月9日
南投縣竹山鎮竹山路、雲林路、頂橫街、橫街原為單行道，8月1日起機車將可雙向通行，汽車維持單向，鎮公所9日陸續到市街分送宣傳單。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年7月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣竹山鎮部分市區道路為單行道，機車騎士通行不便甚至遭罰，竹山鎮公所8月1日起將竹山路、雲林路、頂橫街、橫街改為限制性道路，機慢車可雙向通行，汽車仍維持單向。

竹山鎮長陳東睦今天說，鎮公所曾向居民問卷調查有關市區街道問題，發現大多數民眾對於目前市區單行道規劃不贊同，希望機車能改為雙向通行，鎮民也希望橫街單行道方向改從竹山郵局端為入口，因此著手與縣府溝通，經道安會報同意，確定8月1日實施新制。

陳東睦表示，原有竹山路、雲林路、頂橫街、橫街，機車將可雙向通行，汽車維持單向遵行方向，且橫街改變單行道方向，從竹山郵局為入口端，末端就是中山停車場，方便汽車駕駛人停車，停好車就可步行進市集逛街，希望新措施讓市區更繁榮、機車族更便利。

陳東睦表示，機車族不再受單行道限制，可雙向靠右騎乘，相信居民騎機車到市場買菜更方便，相關指示牌也將在8月1日新制上路後全面換新，目前是宣導期，宣傳單透過鎮公所民政系統分送鎮民，希望民眾收到後仔細閱讀，了解市區交通大改變。（編輯：翁翠萍）1080709

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