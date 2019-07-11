多次間歇強降雨 高市鳥松區積水30公分

高雄市10日晚間起持續有間歇性的強降雨，11日中午鳥松區神農路、水管路一帶陸續積水；民進黨市議員邱俊憲呼籲市府治水勿流於口號，應該務實改善。（高雄市議員邱俊憲提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）接連的強降雨，高雄市從昨晚到今天中午有間歇性的大雨，近中午時，雨勢很大，鳥松區神農路、水管路一帶成了水鄉澤國，積水約30公分，道路成了水路。

大約11時許，高雄市下起了滂沱大雨，鳥松區神農路、水管路一帶陸續積水，路面有黃泥滾滾，水深到小腿肚，大型車疾駛而過，機車族只能牽著機車涉水而行，非常辛苦。

民進黨市議員邱俊憲指出，市府一再說認真治水也清淤，但是不到一小時的降雨就讓市長韓國瑜的治水破功了，呼籲市府治水勿流於口號，應該務實改善。

他說，市府有計畫改善神農路水患，也計畫併同道路改善工程推進，現場還放置了一台抽水機，質疑抽水機未發揮功能。

高雄市從昨晚起就有間歇性大雨，午夜的大雨造成包括仁武、橋頭、路竹及楠梓區等11處積水，以路竹三公路頂寮一帶積水半個輪胎深最嚴重。

民進黨市議員黃明太批評市府治水清淤以「蛋黃區」優先，路竹一帶的排水箱涵及側溝都沒在清，盼市府務實治水也勿再作秀。

路竹頂寮里一帶積水，水利局專門委員許峻源指出，當地海平面高，滿潮時常會出現海水倒灌情形，市府規劃興建一座防潮閘門，以防範滿潮外水內溢，目前工程進行中；昨晚積水除了是強降雨也質疑有溝渠阻塞。

今天中午積水區還包括楠梓區德民路、小港區沿海三路、大樹瓦厝街、高鐵路一帶等，水深在10到30公分不等。

高雄市府水利局副局長韓榮華表示，市府規劃神農路道路墊高工程併同排水改善，將會加速發包施工，解決積水問題。

間歇性的強降雨，高雄市累積24小時雨量包括燕巢、橋頭區已逾210毫米。（編輯：吳佳穎）1080711