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枋寮鄉公所現勘樂樂養雞場 函請屏府撤照

最新更新：2019/07/11 21:24

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的「樂樂」等5間養雞場，多年來遭到當地居民抗議惡臭破壞生活品質，鄉公所今天現勘後，認為多項不符當初核准設立規定，函請屏東縣政府撤照。

樂樂等5家養雞場是周碧雲與丈夫郭振堂及其他合夥人所經營，多年來遭到地方居民抗議臭味擾鄰，居民還成立自救會多次抗議陳情，但環保局和農業局稽查多次，因牽涉到雞場到底是當初申請的1場或後來變更的5場認定問題，並沒有裁罰成功。

這件抗爭案引起時代力量立委黃國昌的關注，上個月6日還特地到養雞場，被排拒門外，黃國昌又帶著居民到屏東縣政府抗議，指責縣府包庇養雞場，只因是由縣議員周碧雲經營。

當天，屏東縣長潘孟安說，被說包庇太沉重，公務人員一切依程序走，樂樂養雞場牽涉到畜牧法事業容許變更規定，這部分初審職權在鄉公所，全屏東縣各鄉鎮市的雞場都用同樣的規定，只要鄉公所通過初審，一週內縣府一定依初審結果完成複審。

枋寮鄉長陳亞麟今天率鄉公所人員到養雞場進行現勘，發現「占用國有地」、「雞屎堆肥去處」及「1場分5場」等情形違規，現勘後決定函請縣府撤照。（編輯：黃世雅）1080711

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