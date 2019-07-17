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台中綠空廊道第一期啟用 109年中全段將完工

最新更新：2019/07/17 18:21
台中鐵路高架化後，台中市政府將原有鐵道空間打造成自行車綠廊，形成綠空廊道，第一期南段工程17日正式啟用。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月17日
台中鐵路高架化後，台中市政府將原有鐵道空間打造成自行車綠廊，形成綠空廊道，第一期南段工程17日正式啟用。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月17日

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中鐵路高架化後，台中市政府將原有鐵道空間打造綠空廊道，其中第一期南段工程今天啟用，全線預計明年中完工，將打造全長21公里的自行車道，成為新休閒場域。

綠空廊道北起豐原車站、南至大慶車站，其中第一期南段工程，從太原車站以南銜接進德路約2.1公里，工程費用新台幣5043萬餘元，市府持續推動綠空廊道其餘路段範圍自行車道建置計畫，透過全段人行、自行車動線及休憩空間串聯，建構完整綠地空間系統。

台中市政府今天舉行綠空廊道第一期南段工程啟用典禮，由台中市長盧秀燕主持，包括立委沈智慧、台中市建設局長陳大田，與當地民意代表都場關心。

盧秀燕致詞時表示，台中鐵路高架化當時中央投入372億元經費，現已完成全線高架化，鐵路局將原有平面鐵道土地交給台中市政府代管，她上任以來，市府團隊也積極進行高架橋下廊帶縫合與整修工作。

她提到，鐵路高架化下全線綠廊帶總長20多公里，幾乎是基隆到台北的距離，市府打造綠空廊帶，提供便利的人行、自行車道及運動設施，最重要的是透過綠廊帶縫合各區域，市府也將加強綠化，提升都市景觀、促進經濟發展。

建設局說明，綠空廊道第一期北段與第二期、第三期已陸續施工中，第一期北段從東山路以南，銜接至太原車站，約0.8公里，工程費3887萬元；第二期從豐原站到潭子站，約9.9公里，工程費4.9億元；第三期五權站至大慶站4.7公里，工程經費1.5億元。（編輯：李錫璋）1080717

台中市綠空廊道第一期南段完工啟用，市長盧秀燕（右）17日出席啟用典禮時表示，市府打造綠空廊道，提供便利的人行、自行車道及運動設施，最重要是透過綠廊帶縫合各區域。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月17日
台中市綠空廊道第一期南段完工啟用，市長盧秀燕（右）17日出席啟用典禮時表示，市府打造綠空廊道，提供便利的人行、自行車道及運動設施，最重要是透過綠廊帶縫合各區域。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月17日
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