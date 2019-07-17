更多編輯台推薦新聞：
聖文森衛生部長布朗 曾在WHA為台仗義執言令人動容
政治

聖文森衛生部長布朗 曾在WHA為台仗義執言令人動容

北極熱浪襲地球最北定居點 攝氏21度破紀錄
國際

北極熱浪襲地球最北定居點 攝氏21度破紀錄

時代雜誌25大網路影響人物 港反送中示威者上榜
國際

時代雜誌25大網路影響人物 港反送中示威者上榜

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台北市政府宣布18日照常上班上課
首頁 / 地方

颱風丹娜絲逼近 嘉義偏鄉台電進駐戒備

最新更新：2019/07/17 18:48

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）颱風丹娜絲逼近，台電嘉義區營業處有鑑於阿里山、大埔等偏鄉地區颱風期間經常道路不通、搶修困難，今天預先安排人員與機具進駐戒備，以便有災情能及時搶修。

為防範颱風造成停電事故，台電嘉義營業處今天下午3時召開颱風應變預備會議，除了盤點搶修人力、通訊設備、車輛機具、物料整備等工作外，也預先安排人員、機具進駐阿里山及大埔等偏鄉戒備。

嘉義區營業處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果颱風期間民眾發現住家及附近住戶都停電，台電會知道，請耐心等候，不需急著報修，將盡速派員搶修。

民眾如果發現住家附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，可透過台電公司網站「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，既快速又方便，民眾可多加利用。

台電嘉義區營業處提醒民眾，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落，破壞配電設備而造成停電，或因大樓地下配電室淹水而影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌、取下懸掛物及修剪樹枝等措施。若發現電線掉落與外露，請立即通知台電公司處理，不要自行撿拾或碰觸，以免觸電。（編輯：黃世雅）1080717

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報