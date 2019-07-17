颱風丹娜絲逼近 嘉義偏鄉台電進駐戒備

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）颱風丹娜絲逼近，台電嘉義區營業處有鑑於阿里山、大埔等偏鄉地區颱風期間經常道路不通、搶修困難，今天預先安排人員與機具進駐戒備，以便有災情能及時搶修。

為防範颱風造成停電事故，台電嘉義營業處今天下午3時召開颱風應變預備會議，除了盤點搶修人力、通訊設備、車輛機具、物料整備等工作外，也預先安排人員、機具進駐阿里山及大埔等偏鄉戒備。

嘉義區營業處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果颱風期間民眾發現住家及附近住戶都停電，台電會知道，請耐心等候，不需急著報修，將盡速派員搶修。

民眾如果發現住家附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，可透過台電公司網站「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，既快速又方便，民眾可多加利用。

台電嘉義區營業處提醒民眾，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落，破壞配電設備而造成停電，或因大樓地下配電室淹水而影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌、取下懸掛物及修剪樹枝等措施。若發現電線掉落與外露，請立即通知台電公司處理，不要自行撿拾或碰觸，以免觸電。（編輯：黃世雅）1080717