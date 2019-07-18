大巨蛋2樓以下外牆擬施工 北市：考量公共安全

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市建管處今天表示，遠雄申請大巨蛋各棟2樓以下帷幕外牆進行施工，是經各專業公會審議後，認為在維護公安前提下建議可施作，至於施工日期，須由上級單位確定才會核准。

北市府建築管理工程處發布新聞稿提及，遠雄公司今年5月間來函，認為依建築法第63條及最高行政法院判決，大巨蛋工地應有維護安全及防範危險相關措施，且大巨蛋長時間停工，各棟建物的1、2樓鋼鐵構件因不耐天候，出現持續損壞狀況。

建管處指出，基於公共安全，7月9日邀集土木、結構等專業公會審議遠雄意見，各公會代表認為，應儘速完成1、2樓帷幕外牆，才可防止鏽蝕影響結構安全，而大巨蛋各棟屋頂現已完成，外牆不快施工，恐因強風灌入，產生風力上揚，導致內部損壞，影響建物安全，且2樓以下帷幕外牆也屬14項安全維護工項項目之一。

對於遠雄何時可施工，建管處表示，會呈報上級，經核准後，並由都審會審議，才會同意施作，時間未定。

至於若大巨蛋2樓以下帷幕外牆可施工，是否意味減少量體的方案無望。建管處指出，市府在民國105年7月曾提出大巨蛋「公共安全參考方案」，當時室內容留人數量預估為9萬人，因考量民眾在園區內安全容留狀況，才提出1、2樓需淨空，並改為半戶外容留空間的參考方案。

建管處表示，都審會近期會議已審定大巨蛋園區容留人數下修至「5萬9833+x」人，加上周邊3處路口可疏散，因此，相關模擬條件及人數跟過去審議狀況已不同，外牆施工跟減少量體無相關聯。

對此，前都發局長林洲民透過臉書（Facebook）指出，105年7月間通過市政會議的大巨蛋減量方案，是都發局代表北市府執行法定方案，至於大巨蛋如何減少量體，應視防災避難電腦模擬審議後，才可定案。

他認為，北市府目前不該同意讓遠雄可施作大巨蛋2樓以下外牆，應視都審會審查防災避難電腦結果，並確定不必留有任何半戶外空間，才可核准，也不能因商業營運效益，允許施工，且需增聘深諳電腦模擬的「專案委員」加入都審會議。（編輯：張銘坤）1080718