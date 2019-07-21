中市環中路道路改善工程 8月底全數完工

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市環中路為主要通勤及聯外道路之一，為提升道路品質，台中市政府針對環中路二段進行路平、人行道及自行車道工程，預計8月底全數完工。

台中市環中路串聯逢甲商圈、水湳經貿園區及中央公園等重要指標地點，為主要通勤、聯外道路之一。台中市建設局今天表示，西屯區環中路二段（西屯路至中清路）路平專案為今年上半年度指標路平案件，路段全長約3000公尺、寬度約36公尺。

建設局指出，同時改善雙側人行道，在右側人行道規劃雙向自行車道，改善完成後可提升人行道及道路使用品質。7月24日起接續進場施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道等剩餘路段。

建設局長陳大田表示，此工程人行道採用「會呼吸的人行道」工法施作，利用透水模組及高壓透水鋪面，將人行道形成一個大型水撲滿，達到透水、保水功能，進而降低城市熱島效應。

他又說，施工前需先辦理管線協調會，配合各管線單位汰管或埋管作業完成後，再行刨鋪路面的瀝青混凝土，避免造成道路二次挖掘。工程目前由欣中瓦斯於慢車道進行瓦斯埋管作業中，請民眾經過時配合義交人員指揮進行改道確保行車安全。（編輯：翁翠萍）1080721