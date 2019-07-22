嘉市新住民親子管樂團開課 管樂之都添美談

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）為了讓愛好管樂的新住民可齊聚一堂學習管樂，嘉義市「新住民親子管樂團」今天開課，共有30名新住民或子女參加。嘉義市長黃敏惠期勉學員藉音樂拉近距離，融入「管樂之都」。

黃敏惠表示，嘉義市每年舉辦國際管樂節，市府以「管樂文化」申請內政部新住民發展基金經費補助，成立「新住民親子管樂團」，共有來自美國、日本、菲律賓、越南、中國大陸、法國等國家新住民或子女參加。

今天的開業式，由嫁到台灣的日本人谷口惠理、來自美國的退休教授馬唐牧、新住民第2代羅敏萱等人上場表演。

來自日本的谷口惠理，2016年與嘉義市消防局德安分隊員曾弘達結婚，目前育有一女。她說，自己曾學鋼琴15年，對音樂很有感情，這次她報名學習薩克斯風，對於自己又能多學習一項樂器，感到非常開心。

上台演奏鋼琴的馬唐牧，與台灣配偶李肖梅都是美國大學退休教授，退休後兩人選擇移居嘉義市，平日以彈奏鋼琴為樂，夫妻倆都被「管樂之都」美名吸引，因此一起報名學習管樂。

今天上場表演芭蕾舞的羅敏萱，母親羅戴娜於2005年至2011年來台做幫傭，因為工作認真，個性乖巧，由僱主介紹給弟弟，成為僱主的弟媳婦。

市府民政處表示，嘉義市總人口有26萬8000多人，新住民人口5000多人，約占1.87%。這次有30人報名新住民親子管樂團，分別由8名教師教授薩克斯風、長笛、豎笛等3項樂器，學員完全免費，培植計畫將持續至民國109年6月底止。（編輯：戴光育）1080722