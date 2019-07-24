翡翠原水管動土 預計112年完工

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市「翡翠原水管」工程今天動土，完工後直接取用翡翠水庫北勢溪的水源，預計民國112年完工，市長柯文哲說，未來淨水場遇到颱風或強降雨時，處理濁水成本較低。

行政院秘書長李孟諺致詞時表示，原水管工程與大台北地區600萬民眾息息相關，也有三層意義，首先是民生設施相關備援，其次是大台北水源調度的重要一環，最後則是中央與地方通力合作完成的計畫。

104年颱風蘇迪勒來襲，供應大台北地區用水的南勢溪泥沙暴增，原水呈高濁度，導致淨水場難以負荷，台北市自來水有3天呈現黃濁，引發民怨。

柯文哲當時便提出興建翡翠原水管計畫，去年與前行政院長賴清德達成共識，扣掉自償的4億元後，剩餘的16億元由中央、地方各負一半。

柯文哲致詞時先闡述建置翡翠原水管緣由，指翡翠水庫建在北勢溪，水土保持維持良好，但南勢溪的水保差，而淨水場則是從北勢溪與南勢溪匯流而成的新店溪取水，而南勢溪只要遇到強降雨或颱風，濁度會變高。

他說，濁水的泥沙量高，淨水場處理的成本也相當龐大，若要一勞永逸，直接從翡翠水庫下游新設取水口及原水管最快，也能保障大台北地區民眾用水品質。

北水處長陳錦祥表示，原水管為穿越山脈的隧道，直徑4.5公尺、長2.8公里，取水量可達每日270萬噸，通水後，若再搭配板新地區供水改善二期工程，翡翠水供應範圍可再擴張到樹林、鶯歌、三峽，新北市用水比例也可由目前的47%提高至57%。（編輯：李亨山）1080724