嘉縣神鬼傳奇加科技元素 跳脫鬼月恐怖氛圍

（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣政府今天舉辦「全台獨嘉、神鬼傳奇」啟動儀式，縣長翁章梁表示，今年加入「科技」元素，讓民眾透過現代科技的便利，感受嘉義神鬼魅力，跳脫以往鬼月恐怖氛圍。

嘉義縣今年「全台獨嘉、神鬼傳奇」系列活動，今天由翁章梁、布袋過溝建德宮總幹事王崇印、民雄大士爺廟董事長蔡炳坤與多名鄉鎮市長及縣議員進行啟動儀式，宣告活動即將開跑。

「全台獨嘉、神鬼傳奇」系列活動7月29至31日在布袋建德宮舉行「火燈夜巡」，8月18日在民雄街道舉辦創意踩街、8月21日到23日舉辦「大士爺文化祭」。

啟動儀式今天邀請過溝國小火燈舞、中正大學LED火舞、第30屆金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢，率先為神鬼傳奇系列活動熱鬧開場。

翁章梁指出，今年活動加入「科技」元素，期盼讓各地民眾透過現代科技的便利，一同感受嘉義特有的神鬼魅力，並跳脫以往鬼月恐怖的氛圍。

今年系列活動包含「神鬼演藝」，邀請具高知名度及藝文特色團隊演出；「神鬼手作」讓民眾DIY聖衣刺繡和平安祈福吊飾；「神鬼逗趣」是由民眾試手氣，連續擲出3個聖筊，即可免費轉扭蛋，帶回Q版公仔吊飾。

另外，「好神帶回嘉」浮空投影，利用宗廟文化與科技結合，可以看到李王爺、大士爺神氣活現的走動。

嘉義縣政府表示，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」與民雄大士爺廟「大士爺祭」兩項民俗活動，是嘉義縣重要的無形文化資產。每年農曆7月前3天，布袋居民手持火把由神駕指引驅除惡靈，與7月下旬民雄大士爺遶境活動，展現宗教文化特色。（編輯：翁翠萍）1080724