嘉義城隍夜巡 大型布袋戲偶入藝陣

（中央社記者江俊亮嘉義市24日電）有300多年歷史的嘉義城隍廟，每年農曆8月1日會舉辦「城隍夜巡」活動，由城隍爺帶領將爺們追捕「逾假未歸」的好兄弟，今年有大型布袋戲偶入藝陣，呈現豐富的文化內容。

嘉義市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川今天在城隍廟召開記者會，宣布今年城隍夜巡活動，除了傳統的古裝隊伍、陣頭、夯枷祈福外，新增大型布袋戲偶入藝陣、百公斤大獅頭獻藝等活動。

賴永川指出，農曆7月30日是民間習俗「鬼門」關閉的日子，城隍廟依例在農曆8月1日展開「城隍夜巡」遶境活動，也在市區容易出車禍的路口，進行「掃路角」儀式，以驅除「抓交替」的亡靈與妖邪，賜福保平安。

他說，城隍夜巡最具特色的是「夯枷儀式」。夯枷是傳統信仰中消災解厄的科儀之一，古人若做錯事想要懺悔，或發願未達成，就會「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪，展現洗心革面的決心。

黃敏惠表示，嘉義市是全國唯一在農曆7月保存「輪普」的地方，整個農曆7月市區各聚落、街里都輪流設宴普渡，輪流祭祀、普渡無主孤野遊魂，表達對另一個世界的尊重與慈悲。

她說，今年6月中旬時她帶隊到東京宣傳「城隍夜巡」活動，目前已確定至少有2個觀光團會來，也有許多自由行的日本旅客向廟方報名；城隍廟每年都會增加活動特色，讓旅客感受到嘉義市的活力。

值得一提的是，嘉義在地傑出團隊「長義閣」掌中劇團，今年首度以大型布袋戲融入民俗藝陣，將參與今年的城隍夜巡活動，並加入川劇變臉及陰陽司、牛頭馬面押解囚犯等戲碼，將在夜巡隊伍中展現。（編輯：林沂鋒）1080724