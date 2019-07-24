連2起電動自行車自燃 綠島觀光藏危機

（中央社記者盧太城台東縣24日電）綠島進入觀光旺季，這2天發生2起電動自行車自燃事件，其中1起險些延燒綠島信仰中心觀音洞，業者憂心電動自行車鋰電池有問題。

昨天中午11時許，綠島消防隊接獲通報，環島公路上有電動自行車自燃，消防人員趕到現場自行車已燒得面目全非。

接著昨天晚上7時許綠島消防分隊又接獲通報，觀音洞附近發生火警，立即動員3輛消防車趕赴現場，現場為雜草燃燒，受到波及的面積約7000平方公尺，險些燒到綠島居民信仰中心觀音洞。

警消事後調查，這場火警原因是日籍旅客騎電動自行車經過觀音洞附近時，忽然自燃，引起雜草大火。

這2起電動自行車自燃事件，引起當地居民議論，李姓觀光業者說，幸好島上的信仰中心觀音洞沒被燒毀，不過，連續2起同款電動自行車自燃，且起火點都是在鋰電池部分，電池的位置又都是在椅子下方，對騎乘者來說很危險，綠島打造低碳島也面臨考驗。

交通部觀光局東部海岸國家風景區綠島工作站表示，目前綠島地區有4、5家經營電動自行車業者，主要提供給沒有駕照的外籍人士和陸客團使用。

台東縣政府環保局副局長長陳炳伸表示，目前會先了解電動自行車自燃是在綠島發生的零星個案，還是全台灣的同款電動自行車都有這種情況，如果普遍性都有這問題，那可能廠商源頭有問題。

他認為，如果不是普遍問題，那就有可能是綠島環境的問題，是否潮濕會影響鋰電池，那可能就是綠島不適合這類型的電動自行車。（編輯：林沂鋒）1080724