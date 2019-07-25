苗栗縣青年秀實力 首屆自產好物遴選開跑

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣為協助縣內青年自產商品，舉辦首屆青年好物遴選活動，即日起開放報名參賽，分為農創、文創及新創企業3組，優勝團隊可獲得獎金並可進駐飯店展售為期1年。

苗栗縣政府勞工及青年發展處上午在縣府大廳舉辦「青實力．青年好物遴選活動」啟動記者會，會場以木箱藝術布置邀請童正一木雕藝術坊、茅鄉炭坊、本柿咖啡、上癮餐酒館等青年創業店家設攤，原本嚴肅的洽公環境，頓時儼然成為輕鬆、愜意的小型商場。

勞青處長彭德俊指出，苗栗青年自產、自造的產品不少，不論農創、文創手作好物，應該讓更多人知道，縣府為協助青年品牌曝光、行銷，舉辦第一屆苗栗青年好物遴選活動，希望協助青年創業者提升商品知名度，進而帶動銷售佳績。

苗栗縣長徐耀昌表示，「青年返鄉、苗栗自造」是帶動地方創生與永續發展的動力，除要求勞青處增設青創館舍硬體設施外，更希望藉由願景咖啡館、青年論壇等活動，提供青年發揮巧思的創業環境，進而建立個人品牌市集，培養青年「身處苗栗、放眼國際」的視野。

勞青處指出，青年好物遴選活動分為農創、文創與新創企業組，即日起至8月22日開放報名，將評選出20組青年好物代表，可取得進駐馥藝金鬱金香酒店及湯悅溫泉飯店為期1年的展售資格，其中前6名優勝團隊更可獲得總獎金新台幣4萬餘元，歡迎45歲以下設籍或營業登記在苗栗的青年店家報名參賽。（編輯：方沛清）1080725