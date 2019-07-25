到府為獨居長者收垃圾 北市環保局擴大服務

（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市環保局107年起針對行動不便的獨居長者推出到府收垃圾服務，今年擴大辦理，「獨居」「行動不便」及「65歲以上」條件長者，可致電1999或與各行政區清潔隊聯繫。

台北市環保局表示，因應高齡社會，許多行動不便的獨居長者，無法配合環保局定時定點清理家中垃圾。環保局自107年起針對有需求的行動不便長者，提供到府收運垃圾服務，從文山、中正、萬華3個區先試辦，因迴響良好，決定今年擴大辦理，服務的獨居長者人數增至120位。

台北市環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，清潔隊員每週主動到府為獨居行動不便長者提供「客製化」收運垃圾服務，不但維護長者住家內外的環境整潔，收運時的互動也讓獨居長者覺得被重視、被關懷。

環保局表示，將持續透過北市社會局協助提供有需要的長者名單，再派員配合里鄰長、里幹事或社工拜訪及調查意願，與有需求者約定清運的時間，由各區清潔隊規劃清運勤務。

如有符合「獨居」且「行動不便」及「65歲以上」條件長者，並有排出垃圾需求者，可致電1999或與各行政區清潔隊聯繫。（編輯：方沛清）1080725