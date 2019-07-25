百工百業站出來 嘉市宣示2025年根除C肝

嘉義市政府啟動「百工百業根除C肝」活動，宣示2025年根除C型肝炎，25日由市長黃敏惠（中，穿白衣者）與來賓以鐵槌敲破「根除C肝」字型的冰柱。中央社記者江俊亮攝 108年7月25日

（中央社記者江俊亮嘉義市25日電）嘉義市肝癌發生率曾高居全台第一，為了維護市民健康，市府今天啟動「百工百業根除C肝」活動，宣示2025年根除C型肝炎，並將此列為重大施政項目。

嘉義市衛生局指出，雲嘉地區因過去衛生因素，存有許多C肝隱藏性高風險族群。嘉義市民國104年全台肝癌發生率高居全台第一、死亡率全台第6，被行政院國家C型肝炎旗艦辦公室列為C肝第6級（0-7級）高風險區。

市長黃敏惠致詞表示，嘉義市是C肝的重災區，一個人的力量不足，需要百工百業共同來努力，未來將在社區為未接受過C肝篩檢的市民服務，並以「主動篩檢、積極就醫、早期治療」作為根除C肝三部曲。

黃敏惠指出，根除C肝啟動後，各行各業的「頭家」要主動幫員工篩檢，全體市民也都要主動篩檢，了解自己的健康狀況；現代醫學進步，不像先前要打干擾素那麼痛苦；根除C肝，不僅維護個人健康，企業也會更有競爭力。

她說，市府已將2025年消除C肝列為重大施政項目，30歲以上市民可參加整合性健康篩檢服務，篩檢項目內含免費B、C型肝炎篩檢，服務期限到10月15日止，請市民趕快接受篩檢，早期發現，積極治療，找回健康，享受彩色人生。（編輯：黃世雅）1080725