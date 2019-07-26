小宅成房產主力 台北市推新查價措施

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市地政局長張治祥表示，小宅已成北市房產主力，經統計今年3月的小宅標準總價為新台幣850萬元，價格指數較去年同期上升；民眾今天起可上網查詢市內15坪以下小宅價格。

台北市政府地政局今天召開記者會，張治祥在會中指出，自民國102年7月起，北市以實價登錄資料庫為基礎，每月發布全市大樓、公寓的住宅價格指數。為讓房價資訊更透明，方便民眾查詢小宅價格指數，只要上網搜尋「不動產價格指數」就能掌握相關價格資訊。

她說，近年來因少子化等狀況，間接影響民眾購屋選擇。據統計，北市15坪以下、2房住宅占全市成交量4成以上，顯見小宅成為房地產市場主力產品。小宅是指主建物加附屬建物面積，且未含公設的15坪以下住宅。

在地政局新推出「小宅價格月指數」網頁中，民眾能進一步掌握小宅房價趨勢，其中北市在今年3月的小宅標準總價為850萬元、單價每坪是60.73萬元，價格指數較去年同期上升1%。

地政局同時推出「12個行政區住宅價格季指數」網頁，張治祥解釋，過去住宅價格指數是把全市行政區分成4區塊，為讓民眾更方便查詢各區域住宅價格指數，包含大樓、華廈、公寓等，更新網頁改成可搜尋各行政區相關資訊。

另外，地政局也在「台北地政雲」網頁設置「社區交易履歷4.0」，將原本只能搜尋100戶以上的大型社區房價交易狀況，更新成可查詢中、小型社區的交易情形，讓民眾更有效率取得房價資訊。（編輯：戴光育）1080726