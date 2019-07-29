視察治水工程 陳其邁：中央當台南後盾

行政院副院長陳其邁（前右2）29日在台南市長黃偉哲（前右3）等人陪同下，視察「善化區茄拔排水護岸（第二期）及分洪治理工程」施工進度。中央社記者楊思瑞攝 108年7月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）行政院副院長陳其邁今天到台南視察「善化區茄拔排水護岸（第二期）及分洪治理工程」施工進度時表示，中央會當台南的堅強後盾，把治水工作做好。

台南市政府水利局指出，善化區嘉北里一帶聚落及農田，常在颱風豪雨時出現積淹水狀況。主要原因為連外排水路茄拔排水尚未完成全段整治，部分渠段通水斷面束縮。

台南市水利局指出，茄拔排水全長約2.55公里，近年市府逐年編列經費，由上游的聚落段往下游拓寬渠道，已大幅降低上游聚落淹水情形。107年度爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「善化區茄拔排水護岸（第二期）及分洪治理工程」，以兩岸設置護岸方式拓寬渠道，提升排洪能力，預計於今年底前完成整治。

陳其邁受訪時表示，因極端氣候有時會造成淹水，因此水利防災工作很重要。今天先後到高雄、台南關心水利建設及前瞻基礎建設計畫的實施狀況，對預算及工程品質進行考察。

陳其邁提到，不管在台灣哪一個角落，治水防災關係人民生命財產安全。茄拔排水整治工作，先前已由台南市政府做得差不多，中央配合地方再把中、下游部分做好，就能減輕善化地區的淹水狀況。

陪同陳其邁到場視察的台南市長黃偉哲表示，台南市的河川整治工作很需要中央經費幫忙。像茄拔排水如果沒有中央大筆經費挹注，由市政府自己編預算的話，還要再編好幾年，等於民眾要多受苦好幾年，也很感謝中央的協助。（編輯：黃世雅）1080729