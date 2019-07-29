台南辦紙錢專爐法會 盼民眾配合集中燒

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府環保局在今年6月啟用燒紙錢專爐，今天舉辦清淨寶爐法會。台南市環保局長林淵淙指出，建造紙錢專爐可徹底解除民眾疑慮，提高紙錢集中燒的政策被接受度。

國內首座公部門建置的紙錢專用焚化爐，6月18日在台南市安南區城西啟用，名為「淨圓滿」的紙錢專爐，不燒垃圾，每年將燒化逾1200公噸紙錢，滿足民眾對神明先人尊敬，又能減少空污。

林淵淙今天帶領環保局同仁到位於安南區城西焚化廠旁的紙錢專爐區，舉辦清淨寶爐法會。法會由道長率領法眾焚油逐穢、清逐爐內外汙穢煞氣，代表灑淨焚化爐，塑造潔淨空間。

林淵淙表示，台南市的紙錢集中燒政策行之有年，每年雖然都在焚化廠舉行淨爐儀式，但仍無法完全化解民眾對紙錢與垃圾混燒疑慮。今年成功爭取環保署補助經費建造、啟用紙錢專爐，盼能徹底解除民眾疑慮，讓民眾安心配合集中燒的政策。

他說，紙錢專爐僅用於焚燒紙錢、文疏，其它如包裝塑膠袋、禮盒、香支等非紙錢物品，應由民眾自行移除後，交由環保局人員集中載運。

林淵淙指出，建置紙錢專爐絕非鼓勵多燒，專爐雖可以大幅減少對環境影響，但無法達到零污染。民眾可多響應以功代金，省下買紙錢的費用幫助弱勢團體，積福納德。（編輯：戴光育）1080729