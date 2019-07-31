農曆7月鬼門開 新港奉天宮依傳統封鐘鼓

嘉義縣新港奉天宮31日由董事長何達煌依循傳統「封鐘鼓」，避免鐘鼓聲驚嚇到來陽間接受普度的「先民、好兄弟」。中央社記者黃國芳攝 108年7月31日

（中央社記者黃國芳嘉義縣31日電）明天是農曆7月初一，民間俗稱「鬼門開」，嘉義縣新港奉天宮今天依循傳統「封鐘鼓」，農曆7月停止鳴鐘擊鼓，避免驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

新港奉天宮董事長何達煌上午率董監事在祭典儀式結束後，親自封鐘鼓。他說，農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，展現媽祖慈悲普度眾生的精神。

何達煌表示，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」。每逢農曆初一、十五及十四、每月底等4日，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神；但農曆7月，避免鐘鼓聲驚嚇到來陽間接受普度的「先民、好兄弟」，故依例禁止。

新港奉天宮指出，「封鐘鼓」儀式今天進行，上午誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安。依傳統古禮封鐘鼓後，廟方於農曆7月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月初一清晨才重新開封鐘鼓。

新港奉天宮今年從農曆7月5、6、7日3天在廟前廣場舉行法會，為信眾消災祈福。（編輯：林沂鋒）1080731