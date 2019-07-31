侯友宜決戰五股垃圾山 盼2年移山變綠地

新北市長侯友宜31日在市政會議上宣示整頓五股垃圾山的決心，要求市府全部動起來，直接面對問題，希望在110年底達到綠化目標。中央社記者王鴻國攝 108年7月31日

（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市長侯友宜今天召開市政會議，通過擴大五股都市計畫案的都市計畫發布前試辦計畫。要求市府全部要動起來，直接面對五股垃圾山問題，希望在110年底達到綠化目標。

地方常形容五股垃圾山是新北市三不管地帶，也是地方治安死角，因地主眾多再加上列洪水平原管制區，歷任台北縣及新北市長都難以整頓，但侯友宜上任後就多次帶隊前往視察並拆除部分違建，如今在市政會議上再次宣示整頓決心。

五股垃圾山的範圍包括國道一號以北、洲子洋重劃區以南、三重疏洪道以西及新五路以東，面積近170公頃，目前被列洪水平原管制區，在暫難解決各項解禁條件下，因此，市政會議先通過擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案的都市計畫發布前試辦計畫，要求地主進行相關申報及清查，違者將裁罰，希望在110年底達到綠化目標。

侯友宜會後接受媒體訪間表示，這個計畫的困難度很高，歷任的縣市長沒有人想碰五股垃圾山這樣的議題，「要等都市計畫通過，我看10年也過不了」，最主要是因為洪水平原管制沒有辦法解決。

他表示，新北市要做一個有為的政府，面對五股垃圾山存在的事實，不能視而不見，為了城市的進步，要勇敢的接受挑戰，他相信這個挑戰只是剛開始。

他表示，五股垃圾山不是只有垃圾問題，還有很多違章工廠及廢棄土的問題，裡面藏污納垢，市府要有決心、要有毅力、要接受挑戰、要面對，把期程排出來輔導合法全面納管，還要積極面對處理違規。

他強調，他要求市府各單位全部要動起來，要直接面對五股垃圾山，希望在110年的12月31日把簡易綠化做起來，在一個目標值的管理，「我們大家全力好好做，我們有信心有毅力接受挑戰」。（編輯：方沛清）1080731