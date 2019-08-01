高雄港水岸精華地將招商 繁榮港區增就業機會

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄市都發局長林裕益今天說，將與交通部航港局、港務公司簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書，32公頃水岸精華地將招商，繁榮港區也預估增加就業機會8000個。

林裕益表示，高雄市府與港務公司以「市港合資」成立的「高雄港區土地開發公司」，合作經營範圍包括高雄港舊港區1至10、16至18、21號碼頭，面積32公頃，是港區水岸精華地。

土開公司營運2年多，為提升營運績效和繁榮港區，都發局與交通部航港局、港務公司預定於8月底前簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書。

林裕益說，開發協議書三方簽定後，這32公頃精華地就會依協議計畫，逐步推動招商投資和轉型開發。用地緊鄰愛河出海口，民間企業投資詢問度相當高。

32公頃用地依都市計畫劃定為「特定文化休閒專用區」，可供發展文化、觀光、娛樂等產業，簽定開發協議書後就可交由土開公司對外招商引資，並可結合鄰近的駁二藝文特區、棧貳庫、鐵道文化園區等，初估投資規模逾新台幣120億元，並創造8000個就業機會。（編輯：林沂鋒）1080801