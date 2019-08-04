竹山下坪吊橋沖毀 千人健行見證重生

南投縣竹山鎮下坪吊橋重建完成，讓許多鎮民開心又期待，鎮公所4日舉行通橋典禮並號召千人健行，竹山鎮長陳東睦（前左）歡迎遊客來下坪走走。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年8月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣竹山鎮下坪吊橋重建完成，讓許多鎮民開心又期待，鎮公所今天舉行通橋典禮，並號召千人健行，眾人魚貫行經下坪吊橋，共同見證在地回憶景點重現。

竹山鎮下坪吊橋2年前遭水災沖毀，重建工程今年4月完工，鎮公所今天辦理通橋典禮，並配合父親節舉行健行活動，上千人齊走共同見證嶄新的下坪吊橋，眾人從竹山鎮公所出發，經下坪熱帶植物園、下坪步道、下坪吊橋再回到鎮公所，總長約7.6公里。

下坪吊橋位於下坪熱帶植物園附近，早期是台電工程人員通行用吊橋，重建後長度約46公尺、寬1公尺，成為地方特色景點之一，常有竹山鎮民或遊客前往遊憩踏青，當地居民說，重建完成的下坪吊橋適合情人約會、民眾散步，拐個彎還可走到植物園。

竹山鎮長陳東睦說，下坪吊橋以全新樣貌再度呈現眾人眼前，附近下坪自行車道很適合騎單車或健行，沿途種植垂枝女貞，散步或騎車都令人心曠神怡，如今吊橋也可通行，橋上視野與步道風情不同，可停下腳步欣賞水岸美景，歡迎遊客來下坪走走。

下坪吊橋重建完成，但吊橋旁北岸護堤破損，南投縣政府規劃再進行排水改善及護堤工程約50公尺，並施設無障礙坡道，以完善吊橋周邊設施，提升整體性與安全性，南投縣長林明溱日前踏勘後同意施作，工程款將由縣府撥給竹山鎮公所執行。（編輯：林沂鋒）1080804