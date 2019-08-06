新竹市立動物園搶先遊 名額秒殺不加碼

新竹市立動物園改造計畫已近完工階段，預計將在年底開幕，為讓民眾搶先體驗，17日至28日將舉辦動物園夏日搶先遊，新竹市長林智堅（前右）6日與河馬「樂樂」視訊，為活動暖身。中央社記者郭宣彣攝 108年8月6日

（中央社記者郭宣彣6日電）新竹市立動物園進行改造計畫，預計年底完工開幕，為讓民眾搶先體驗，舉辦動物園夏日搶先遊，今天開放報名。主任楊家民表示，不到10分鐘報名額滿，但因維護動物休息環境將不加碼。

楊家民今天向中央社記者表示，新竹市動物園改造計畫已近完工階段，預計將在年底完工開幕，動物園內的明星動物河馬「樂樂」，近日已搶先住新居。為讓民眾搶先體驗，在17日至28日開放共16梯次、960名的動物園夏日搶先遊，今天開放報名。

楊家民說，網路上開放報名不到10分鐘，名額秒殺，若還有想參觀動物園的民眾，歡迎等到年底開幕。

另外，市長林智堅為動物園夏日搶先遊活動暖身，今天與河馬視訊，河馬從水池中探出頭，就像打招呼般。動物飼養員陳宏業從影片中表示，因天氣太熱，河馬最愛吃西瓜消暑，也常把身體泡在水中，偶爾探出頭來，模樣很可愛。

林智堅表示，由於河馬是草食性動物，排泄物內含有大量的牧草纖維，透過收集、消毒的過程就可以做成手工纖維紙，這次也將讓民眾在環境教育策展活動中體驗。（編輯：黃世雅）1080806