金門副縣長率團赴陸 爭取大小三通區隔

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門縣政府指出，副縣長黃怡凱今天拜會廈門市台港澳事務辦公室時，表達對暫停自由行一事的關切，盼廈門能為金門爭區隔「大、小三通自由行」試點城市，以利金門觀光發展。

金門縣政府發布新聞表示，黃怡凱自7月中旬上任後，首次率建設處、環保局、工務處、觀光處等縣府單位赴陸訪問，除到晉江參加兩岸通水一週年活動，今天並拜會廈門市台港澳事務辦公室，獲得辦公室主任劉金柱等人歡迎。

新聞稿指出，黃怡凱向劉金柱表示近日中國文化和旅遊部公告暫停47個城市大陸居民赴台自由行試點，引起金門鄉親議論紛紛，金門縣長楊鎮浯更在第一時間向中國相關部門反映，並表達金門需求。

黃怡凱說，這次暫停試點城市中，福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州是大三通及小三通都適用的自由行城市，交流往返最為密切，恐影響金門旅遊市場；期盼廈門能基於「金廈一體」的精神，協助向有關部門反映，並爭取「大、小三通自由行」試點城市能有所區隔，以利金門觀光產業持續發展。

金門縣政府表示，廈門市台辦重視這次交流，邀集廈門市有關部門分別就牛肉輸陸、海漂物處理、金酒稅率與銷售、通電、通氣、通橋與跨境電商等議題推動情形，與縣府人員交流座談。（編輯：戴光育）1080806