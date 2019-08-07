台版築地漁市 農委會逾13億元改造

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄前鎮漁港是遠洋漁業重鎮，每年創造500億元產值，早期因建設不足無法全方位發展。農委會主委陳吉仲今天視察，允借鏡日本築地魚市場經驗打造前鎮漁港為國際觀光魚市。

立法院經濟委員會召委賴瑞隆今天日安排立法院前鎮漁港建設考察，陳吉仲、漁業署副署長林國平、高雄市海洋局長趙少廉及高雄區漁會理事長謝龍隱等人都出席。

前鎮漁港是遠洋漁業最大的漁港，每年約新台幣500億元產值，陳吉仲說，可惜過去政府投入的建設不足，允諾支持13.7億元改造經費，希望借鏡日本築地魚市場成功經驗，打造前鎮漁市為現代化、高值化的觀光漁市。

他指出，農委會已完成前鎮漁港改造計畫案，將分短中長期施工；其中1億元的前鎮漁港暨周遭漁港水環境計畫已經核定，年底發包，中期計畫也將啟動，包括新建漁民服務中心，給漁民漁工更好更友善的空間，經費約3億元，允諾讓台灣解除歐盟黃牌警告後，持續提升漁工在台工作品質，尤其漁民服務中心完工後，可提供2200坪空間。

他說，農委會支持前鎮魚市場本場及物流中心的新建計畫，初估9.7億元，一旦完工可帶動前鎮漁港觀光化及高附加價值化，並要和高雄區漁會及遠洋4大公會合作，打造台灣版的築地觀光漁市。

除了爭取前鎮漁港的改造，賴瑞隆主張再配合捷運黃線延伸到前鎮漁港，是建設的第2支箭；前鎮漁港周邊土地釋出更新是第3支箭。盼3項重要建設加速推動落實，在漁港改造、大眾運輸便利及周邊環境開發後，南高雄的發展將潛力無窮。

依高市海洋局資料，前鎮漁為台灣停泊漁船噸級最大，漁獲量最多的遠洋漁港，泊地27.07公頃，碼頭深3189公尺，居台灣漁業龍頭地位。漁港陸上設施完善，有魚市場及加水、加冰、加油及漁業相關工廠等公民營設施。

目前可容納5000噸以下漁船避風停靠，以停泊鮪釣、魷釣及拖網等遠洋漁船為主。漁業專業區內有高市海洋局、農委會漁業署、水試所高雄分所、交通部氣象測候站、漁業署漁業廣播電台及高雄區漁會漁業專用電台等機構。(編輯:孫承武)1080807