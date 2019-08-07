議員指狗運動公園戲水池髒 北市：改每天清潔

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市政府為推動友善動物城市，設置迎風狗運動公園，但議員發現園區內戲水池水質髒，導致民眾的寵物出現皮膚潰爛狀況。動保處今天表示，即日起改每天定時清潔和換水。

台北市動物保護處從今年7月1日起至9月30日止，開放大佳河濱公園附近的迎風狗運動公園內的大型犬區戲水池，供犬隻消暑休憩。但國民黨台北市議員王鴻薇接獲陳情，戲水池開放期間，接獲許多民眾投訴，抱怨池水髒，更有毛孩喝池水後拉肚子。

她指出，廠商從8月起，把換水次數從每週2次調整為每週3次，但仍發生民眾家中寵物因肚皮碰到髒水，導致皮膚潰爛案例，因夏天容易滋生細菌與感染，質疑市府未檢驗水質，要求動保處改善。

對此，動保處表示，許多民眾建議提升狗運動公園動物福利設施，盼在夏季時，可比照國外設游泳池或戲水池，供犬隻消暑；去年規劃在迎風狗運動公園設大型犬區戲水池，考量河濱公園防汛安全及維護管理規劃，戲水池採人工定期清潔池底與換水，且現場接有水源，並注入全新乾淨家用自來水，水質安全無虞。

動保處指出，即日起將加強狗運動公園內戲水池的衛生管理及預防傳染病，調整成每天換水，並增加每週2天放乾池水曝曬或浸泡消毒水殺菌。

動保處呼籲，飼主帶犬隻進入狗運動公園活動區時，應善盡管理責任，隨手撿拾便溺，犬隻戲水時，務必全程陪伴並注意犬隻動向，犬隻若患有傳染病、皮膚病、脫毛等情形，應避免進入水池。

動保處指出，戲水池僅供戲水使用，非飲用水，飼主應提供足夠飲水，供犬隻解渴，建議戲水前、後徹底清潔淋浴，避免舔毛時誤食池水影響健康。（編輯：李亨山）1080807