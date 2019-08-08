千歲牛樟樹遭剖腹案 成為院檢警調活教材

台東縣卑南鄉利嘉林道一棵千年牛樟樹遭「開膛剖肚」，樹頭上方鋸被開一個高約100公分、寬約50公分的洞，就像可以進出的門。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年8月8日

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣卑南鄉利嘉林道一棵千年牛樟樹遭「開膛剖肚」，昨日法官、檢察官和警察、調查站人員前往親身感受森林被破壞的震撼，做為日後偵辦此案件的參考。

這棵牛樟古木是目前台東低海拔發現最大棵的牛樟樹，位於利嘉林道山區，胸圍將近20公尺，樹高30多公尺，必須10名壯漢展臂才能環抱；樹皮蒼老、樹幹中空，宛如山林長者呵護著旁邊的小樹。

7年前利嘉巡守隊意外發現這棵古木，但讓人心疼的是樹頭遭山老鼠「開膛剖肚」，樹頭上方鋸被開一個高約100公分、寬約50公分的洞，就像可以進出的門。

這幾年老神木的遭遇被當活教材，林務局台東林管處昨天安排台東地方法院、台東地檢署、台東縣警察局、台東縣調查站人員前往利嘉林道，了解森林遭破壞的情況，特別去看這棵千年牛樟樹。

台東林管處表示，司法人員親自仰望這棵遭「開膛剖肚」的巨木，日後在偵辦類似森林案件時，就會有臨場感。

此外，也安排他們體驗登山，邊拉繩索跟著攀爬陡峭山林小徑，林管處現場人員現場介紹山老鼠常用犯罪工具及手法；另外也請利嘉社區巡守隊現場解說利嘉林道森林環境及分享與台東林管處共同埋伏查緝山老鼠盜伐之歷程。

台東林管處劉處長瓊蓮表示，昨天的行程讓更多檢調及司法單位體認保護森林環境的重要性，期望各機關間未來有更密切的合作交流，讓破壞國土行為及山老鼠無所遁形。（編輯：黃世雅）1080808

台東縣卑南鄉一棵千年牛樟樹遭「開膛剖肚」，林務局台東林管處安排司法人員前往利嘉林道，了解森林遭破壞的情況，並特別去看這棵千年牛樟樹。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年8月8日