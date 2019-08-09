颱風利奇馬遠離 宜蘭童玩節10日恢復開園

2019宜蘭國際童玩藝術節因颱風利奇馬來襲暫時休園，宜蘭縣長林姿妙（前右）9日前往園區視察，縣府隨後並宣布童玩節10日將恢復正常開園。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年8月9日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）颱風利奇馬暴風圈邊緣輕掃宜蘭，未帶來嚴重災情。宜蘭縣政府今天表示，宜蘭國際童玩藝術節明天恢復開園，宜蘭火車站前幾米飛天小火車明天也將重新亮相，供遊客拍照打卡。

受颱風利奇馬影響，宜蘭縣政府昨天宣布今天縣內停班停課，但今天一整天宜蘭縣沒有明顯風雨，甚至還局部放晴，縣民樂放颱風假，不少人把握機會前往大買場採買中元普渡祭品，電影院湧現不少民眾。

宜蘭縣長林姿妙上午前往員山鄉及冬山鄉視察紅心芭樂及文旦柚時說，這次風災許多水果都沒有落果，算是有驚無險、天佑宜蘭。

宜蘭縣政府表示，在冬山河親水公園舉辦的宜蘭童玩節於昨天下午5時後因颱風暫時休園，今天經打掃、重新吊掛部分設施後，明天恢復正常開園。

此外，宜蘭火車站前丟丟噹廣場上空的幾米飛天小火車，昨天緊急拆下安置，躲避風災。颱風過境後，明天也將重新吊掛亮相，供遊客拍照打卡。

林務局羅東林區管理處表示，顧及遊客安全，太平山國家森林遊樂區昨天因颱風預警性休園；颱風雖已遠離，考量遊樂區內仍有間歇性風雨及部分路段有落石發生，明天仍將派員巡查全區及整備環境，11日上午6時起恢復開園。（編輯：吳協昌）1080809