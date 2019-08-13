雲林二崙口湖等地積水 雲嘉尚無重大災情

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）受到今天清晨強降雨影響，雲林二崙新庄仔大排竹圍段溢堤、崙背港尾大排滿水，雲林縣政府上午已經應變中心二級開設；另外，嘉義縣也成立應變小組，雲嘉尚無重大災情傳出

雲林縣政府表示，上午8時30分應變中心二級開設，在口湖、水林、台西、褒忠、元長等低窪地區，部署移動式抽水機應變。

813豪雨災害應變中心統計，到上午9時為止統，斗六、斗南、北港、口湖、二崙、莿桐、水林、崙背及褒忠等地多處淹水達10至20公分，其中二崙新庄仔大排竹圍段溢堤、崙背港尾大排滿水，尚無重大災情，各鄉鎮市公所高度戒備中。

嘉義縣政府也在今天上午8時30分成立應變小組，提醒民眾注意防範，並表示，若有防汛砂包的需求，請先洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，可再由公所通報本府支援，水利處應變小組電話05-3625043、05-3628534。

嘉義縣政府表示，因應813豪雨狀況，各公所已完成預布移動式抽水機184部於東石、布袋、義竹、民雄、中埔、太保、六腳、溪口、大林、新港、水上、鹿草、朴子等區域，以因應低窪地區積淹水排除。（編輯：陳清芳）1080813