更多編輯台推薦新聞：
前立法會議員列10罪狀 指港警犯史無前例誇張戰爭罪

前立法會議員列10罪狀 指港警犯史無前例誇張戰爭罪

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台
國際

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台

不滿抗議畫面在YouTube直播 俄要求Google制止
國際

不滿抗議畫面在YouTube直播 俄要求Google制止

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港機場恢復作業 台港部分航班仍取消
首頁 / 地方

雲林二崙口湖等地積水 雲嘉尚無重大災情

最新更新：2019/08/13 10:15

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）受到今天清晨強降雨影響，雲林二崙新庄仔大排竹圍段溢堤、崙背港尾大排滿水，雲林縣政府上午已經應變中心二級開設；另外，嘉義縣也成立應變小組，雲嘉尚無重大災情傳出

雲林縣政府表示，上午8時30分應變中心二級開設，在口湖、水林、台西、褒忠、元長等低窪地區，部署移動式抽水機應變。

813豪雨災害應變中心統計，到上午9時為止統，斗六、斗南、北港、口湖、二崙、莿桐、水林、崙背及褒忠等地多處淹水達10至20公分，其中二崙新庄仔大排竹圍段溢堤、崙背港尾大排滿水，尚無重大災情，各鄉鎮市公所高度戒備中。

嘉義縣政府也在今天上午8時30分成立應變小組，提醒民眾注意防範，並表示，若有防汛砂包的需求，請先洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，可再由公所通報本府支援，水利處應變小組電話05-3625043、05-3628534。

嘉義縣政府表示，因應813豪雨狀況，各公所已完成預布移動式抽水機184部於東石、布袋、義竹、民雄、中埔、太保、六腳、溪口、大林、新港、水上、鹿草、朴子等區域，以因應低窪地區積淹水排除。（編輯：陳清芳）1080813

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報